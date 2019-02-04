Опубликовано изображение первого российского гиперзвукового космического дрона

В сети появилось изображение модели первого многоразового дрона, предназначенного для полетов в атмосфере и в космосе на гиперзвуковых скоростях, передает РИА «Новости».

Предполагается, что дрон сможет подниматься на высоту до 160 км на гиперзвуковых скоростях или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 км.

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Отмечается, что беспилотник самолетного типа является прототипом многоразового летательного аппарата, он имеет один двигатель и рассчитан на не менее чем 50 полетов.

Ранее сообщалось, что Украина закупит турецкие ударные дроны.