РАН извинилась за ошибочное сообщение о планах присвоить звание патриарху

Президиум Российской академии наук (РАН) сообщил об ошибочном анонсе заседания о присвоении звания «Почетный профессор РАН» патриарху Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и принес извинения. Об этом говорится на сайте РАН.

«В связи с этим приносим свои извинения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества», — заявил ив РАН.

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Там отметил, что в Академии Наук готовят предложения по изменения в нормативные правовые акты, которые позволят РАН учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям.

Ранее сообщалось, что в РАН опровергли сведения о присвоении звания почетного профессора РАН Патриарху Московскому и всея Руси Кирилл.