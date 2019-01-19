В Роскосмосе заявили о готовности создать сверхтяжелую ракету
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что государственная корпорация готова приступить к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, о готовности создать ракету-носитель такого класса отчитались в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в городе Королев, ведущем научном центре Роскосмоса.
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«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — написал Рогозин.
Дополнительных подробностей о проекте он не привел.
Ранее сообщалось, что сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей». Ее планируется построить к 2028 году.