Спецборт доставил улики по «дырке» в «Союзе» в Москву

Спецборт доставил из Казахстана в Москву улики по «дырке» в космическом корабле «Союз МС-09», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Уточняется, что улики были доставлены на аэродром Чкаловский и переданы органам следствия.

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Следственные органы, занимающиеся расследованием причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», получили образцы микрометеоритной защиты и пробы, взятые с поверхности корабля — герметик и мазки вокруг отверстия.

Ранее сообщалось, что выход в космос для осмотра отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» продлился более шести часов.