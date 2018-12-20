Стало известно, кого допросят в связи с дырой в «Союзе МС-09»
По словам источника в ракетно-космической области, следственные органы и служба безопасности Роскосмоса планируют допросить российского космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся с Международной космической станции, по делу о появлении отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», как ранее был допрошен другой российский космонавт Олег Артемьев, передает РИА «Новости».
«У обоих космонавтов будут взяты показания о произошедшем», — сказал источник.
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Он подчеркнул, что встреча с компетентными органами может состояться через несколько дней после возвращения экипажа МКС во главе с Прокопьевым на Землю.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из капсулы вернувшихся с МКС космонавтов.