Стало известно, кого допросят в связи с дырой в «Союзе МС-09»

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По словам источника в ракетно-космической области, следственные органы и служба безопасности Роскосмоса планируют допросить российского космонавта Сергея Прокопьева, который вернулся с Международной космической станции, по делу о появлении отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», как ранее был допрошен другой российский космонавт Олег Артемьев, передает РИА «Новости».

«У обоих космонавтов будут взяты показания о произошедшем», — сказал источник.

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Он подчеркнул, что встреча с компетентными органами может состояться через несколько дней после возвращения экипажа МКС во главе с Прокопьевым на Землю.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали из капсулы вернувшихся с МКС космонавтов.