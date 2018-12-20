Капсулу «Союза» с уликами по делу о дыре от сверла взяли под охрану
Приземлившуюся в степи капсулу корабля «Союз МС-09», в которой трое космонавтов привезли улики для расследования дела о появлении отверстия от сверла в бытовом отсеке корабля, взяли под охрану специалисты поисково-спасательной службы, передает РИА «Новости».
«Спускаемый аппарат стоит вертикально. В 8.15 спускаемый аппарат взят под охрану», — сообщил диктор в Центре управления полетами.
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Ранее сообщалось об успешном приземлении капсулы «Союза МС-09» с тремя космонавтами.
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