Командир «Союза МС-11» захотел обладать способностями «Венома»

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Командир корабля «Союз МС-11» Олег Кононенко, который 3 декабря отправится к МКС, рассказал, что хотел бы обладать способностями героя фильма «Веном», передает РИА «Новости».

«Если, например, мне нужно делать выход в открытый космос, было бы очень неплохо, чтобы другой я, который сидит внутри меня, вышел бы наружу и спокойно сделал это без скафандра. А когда вернулся обратно, другой я вошел бы в меня и я работал бы в атмосфере», — сказал Кононенко.

Ранее канадский астронавт похвастался возможностью построить «Союз» у себя на заднем дворе.