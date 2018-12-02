Командир «Союза МС-11» захотел обладать способностями «Венома»
Командир корабля «Союз МС-11» Олег Кононенко, который 3 декабря отправится к МКС, рассказал, что хотел бы обладать способностями героя фильма «Веном», передает РИА «Новости».
«Если, например, мне нужно делать выход в открытый космос, было бы очень неплохо, чтобы другой я, который сидит внутри меня, вышел бы наружу и спокойно сделал это без скафандра. А когда вернулся обратно, другой я вошел бы в меня и я работал бы в атмосфере», — сказал Кононенко.
Ранее канадский астронавт похвастался возможностью построить «Союз» у себя на заднем дворе.