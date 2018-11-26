Космический аппарат InSight совершил посадку на Марс

<img src="//img.gazeta.ru/files3/937/12072937/upload-mars04-pic905-895x505-76575.jpg">

Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий, сообщил центр управления полетом станции в прямой трансляции на сайте NASA.

Как отмечается, космический аппарат совершил посадку в расчетное время — 14.54 по времени Восточного побережья США (22.54 мск).

Реклама

«Посадка подтверждена», — объявили в NASA.

Спустя семь минут после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю, а когда уляжется пыль — начать раскрывать две солнечных батарей.

Ранее NASA решило отправить на Марс вертолет.