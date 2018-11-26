Илон Маск заявил о готовности отправиться на Марс

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что может лично отправиться на Марс с вероятностью 70%, сообщает Axios.

По его словам, он представляет, что подобные полеты станут возможны через семь лет, а билеты будут стоить около пары сотен тысяч долларов.

Он не согласился с утверждением, что полеты могут стать спасением для богатых людей, которые захотят сбежать от проблем на Земле.

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По словам Маска, вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле.

Ранее Маск высмеял ведомство, которое оштрафовало его на $20 млн.