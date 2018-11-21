Ученые назвали новый вид жуков в честь Егора Летова

Новый вид жука-пилоуса назвали в честь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, передает РИА «Новости».

Об этом заявил ученый Алексей Сажнев, который и открыл новый вид жуков.

По его словам, новый вид он назвал Augyles letovi, что можно перевести как «пилоус Летова».

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Сажнев также добавил, что как творческая личность Летов очень повлиял на него.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что группу «Гражданская оборона» слушают «маргиналы».