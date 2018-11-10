Космонавты выйдут в открытый космос обследовать «дыру» в «Союзе»

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос для обследования отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» 11 декабря, сообщает РИА «Новости».

Время выхода и его продолжительность пока не известны.

Ранее астронавт NASA Энн Макклейн, которой через месяц предстоит отправиться на МКС на ракете-носителе «Союз», выразила уверенность в надежности российских космических кораблей.

По ее словам, космические полеты никогда не были на 100% безопасными, а то, что два последних запуска «Союза» закончились провалом — всего лишь совпадение.