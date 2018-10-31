Внук Кусто создаст гидролокационную карту Большой голубой дыры

Фабье Кусто, внук знаменитого исследователя океана Жака-Ива Кусто, и предприниматель Ричард Брэнсон намерены исследовать Большую голубую дыру с помощью субмарин. Об этом сообщается на сайте PR-агентства Cision.

Большая голубая дыра расположена в центре Лайтхаус-Рифа, атолла в составе Белизского барьерного рифа рядом с Центральной Америкой. Ранее она представляла собой сеть известковых пещер, сформировашихся во времена ледникового периода. После поднятия уровня океана свод пещер обвалился, образовав карстовую воронку. Размер Большой голубой дыры составляет 318 метров в диаметре и 124 метра в глубину. Природный объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и включен Жаком-Ивом Кусто в 10 лучших мест для дайвинга.

Реклама

Исследователи планируют совершить серию погружений с использованием гидролокатора, прибора, который позволяет отображать рельеф с помощью звуковых

волн.

«Мы собираемся замерить концентрацию кислорода. Мы слышали,что в Большой голубой дыре есть бескислородный участок,находящийся рядом со дном. Любопытно, что в бескислородной среде все сохраняется,так что мы надеемся найти там «законсервировашиеся» жизненные формы», — сообщает участница экспедиции Эрика Бергман.

Также ученые проанализируют пробы воды и исследуют количество проникающего света и активность бактерий.