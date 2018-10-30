Источник: ракету «Союз-ФГ» разберут перед следующим полетом

Ракету «Союз-ФГ» разберут для проверки перед запуском. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник на космодроме Плисецкий, где пройдет пуск.

Отмечается, что ракета, которую будут проверять, была создана примерно в то же время, что и аварийная ракета.

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«Планируется, что сотрудники ракетно-космического центра «Прогресс» проведут последовательную отстыковку всех четырех боковых блоков ракеты-носителя от центрального блока. После этого специалисты осмотрят места стыковки на блоках ракеты-носителя», — рассказал источник.

Ранее источник рассказал, что первый пуск «Союза» после аварии состоится 16 ноября.