В США увидели угрозу в китайском спутнике на Луне

Лунная миссия Китая может представлять угрозу для американских спутников, пишет Defense One со ссылкой на слова представителя Пентагона.

Речь идет о китайском спутнике-ретрансляторе, который был запущен на обратную сторону Луны в мае. Китайское правительство заявило, что миссия является частью четырехэтапного плана по строительству лунной базы.

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«Мы видели [сообщения] в прессе, которые говорят, что у китайцев есть ретрансляционный спутник, летающий вокруг обратной стороны Луны. Это о многом говорит нам», — сказал один из ведущих военных экспертов по космическим угрозам ВВС США Джефф Госсел.

По словам Госсела, этот спутник может позволить китайским космическим кораблям приближаться к Луне, а затем «подкрасться» и к критически важным американским разведывательным и коммуникационным спутникам на геосинхронной орбите, говорится в материале.

В июне глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Штаты нуждаются в космических войсках для защиты своих спутников от России и Китая. Однако, по его словам, США не планируют размещать оружие в космосе.