Специалисты разобрались в причинах аварии ракеты «Союз-ФГ»
Первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС и космонавт Владимир Соловьев заявил, что специалисты, которые расследуют причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», хорошо понимают причины внештатной ситуации. Слова Соловьева передает РИА «Новости».
Данное заявление Соловьев сделал во время выступления в МГУ на форуме «Наука 0+».
«Мы уже достаточно хорошо понимаем что произошло», — сказал Соловьев.
Он отметил, что в данный момент необходимо провести «набор мероприятий», чтобы предотвратить аварии в будущем. Соловьев подчеркнул, что когда специалисты закончат расследование, полеты российских ракет возобновятся.
Ранее сообщалось, что видеорегистратор и данные телеметрии аварийного «Союза» доставлены в Королев.