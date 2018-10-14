Специалисты разобрались в причинах аварии ракеты «Союз-ФГ»

Первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС и космонавт Владимир Соловьев заявил, что специалисты, которые расследуют причину аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», хорошо понимают причины внештатной ситуации. Слова Соловьева передает РИА «Новости».

Данное заявление Соловьев сделал во время выступления в МГУ на форуме «Наука 0+».

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«Мы уже достаточно хорошо понимаем что произошло», — сказал Соловьев.

Он отметил, что в данный момент необходимо провести «набор мероприятий», чтобы предотвратить аварии в будущем. Соловьев подчеркнул, что когда специалисты закончат расследование, полеты российских ракет возобновятся.

Ранее сообщалось, что видеорегистратор и данные телеметрии аварийного «Союза» доставлены в Королев.