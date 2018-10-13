Сборка следующей ракеты после аварии «Союза» приостановлена

На космодроме Байконур приостановили работы с ракетой «Союз-ФГ», специалисты будут искать на ней дефекты, аналогичные тем, что привели к аварии 11 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, данная ракета предназначена для запуска грузового корабля «Прогресс МС-10», она уже собрана в «пакет» и находится на хранении в монтажно-испытательном корпусе.

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«С ней уже проведен значительный объем проверок. Все работы с ракетой приостановлены, и не потому, что пришел запрет на пуски, ведь проводить подготовку не запрещено, а так как на ней могут быть те же дефекты, что и на аварийной ракете, а это может помочь расследованию», — пояснил источник.

По его словам, «Прогресс МС-10» продолжают готовить к запуску, однако укладка грузов приостановлена.

До аварии запуск грузового корабля планировался на 31 октября, но теперь ее перенесли на ноябрь.

Ранее сообщалось, что будут делать с найденными обломками «Союза».