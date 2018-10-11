Пилотируемые пуски прекратят из-за аварии «Союза»
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией ракеты-носителя «Союз», на борту которой находился новый экипаж Международной космической станции, передает РИА «Новости».
«Естественно, в такой ситуации пуски прекращаются до разбора всей ситуации для того, чтобы обеспечить безопасность», — сказал Борисов.
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По его словам, ситуацию взяли на особый контроль. Сам Борисов пообещал, «как курирующий эту отрасль промышленности», докладывать руководству страны о всех деталях рассмотрения комиссией причин аварии.
Ранее стали известны подробности аварии при пуске «Союза».
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