Источник назвал предварительную причину аварии на «Союзе»

Источник назвал предварительную версию причины аварии, которая произошла на борту ракеты-носителя «Союз МС-10», передает РИА «Новости».

По его словам, авария произошла из-за удара одного из четырех блоков первой ступени по корпусу второй, который привел к падению давления.

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После этого капсулу с космонавтами от аварийной ракеты в автоматическом режиме отстрелила система аварийного спасения.

Ранее сообщалось, что врачи осмотрели экипаж «Союза» после аварии.

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