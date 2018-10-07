Источник рассказал о возвращении на Землю пылевого фильтра с «Союза»

Экипаж корабля «Союз МС-08», вернувшийся с МКС, привез на Землю пылевой фильтр с космического корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Именно в корабле «Союз МС-09» было ранее обнаружено отверстие. По словам источника, фильтр с него вернули, чтобы среди пыли попытаться найти металлическую стружку.

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«Среди возвращенных кораблем «Союз МС-08» грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля «Союз МС-09» и пробы мазков из отверстия и вокруг него», — сказал он.

Источник пояснил, что если в фильтре найдут алюминиевую стружку, то это будет свидетельствовать о том, что отверстие было сделано в условиях орбитального полета.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о ходе расследования причин появления дыры в «Союзе».