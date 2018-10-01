Рогозин: комиссия оставила версию преднамеренного появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия по расследованию причин появления отверстия в корабле «Союз МС-09» исключила версию о появлении дыры из-за производственного брака. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

По его словам, с вероятностью 50% отверстие могло появиться в космосе.

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«Работает комиссия. Одна закончила свою работу, она сделала вывод, что исключила производственный брак, что важно для поиска истины. Теперь остается версия преднамеренного воздействия», — сказал Рогозин.

Он отметил, что над вопросом о том, где было сделано отверстие, будет работать другая комиссия, а на 15 ноября запланирован выход космонавтов в открытый космос для осмотра дыры.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что из-за договоренности с NASA до завершения работы комиссии не может комментировать расследование.

«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике. Я предпочитаю сказать о дыре в облике», — добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что было обнаружено фото «Союза» до появления в нем отверстия.