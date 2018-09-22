Умер декан истфака МГУ

Декан исторического факультета МГУ, заведующий кафедрой всеобщей истории искусств, доктор искусствоведения, профессор, почетный член Российской академии художеств Иван Тучков умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщается на сайте факультета.

«Скоропостижный уход Руководителя, Учителя, Коллеги, Товарища, Друга, Ученого, настоящего Человека Московского университета Ивана Ивановича Тучкова — тяжелый удар и невосполнимая утрата для его родных, близких, всего исторического сообщества, учеников и студентов», — сообщили в пресс-службе вуза.

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В МГУ рассказали, что Тучков был председателем ученого совета исторического факультета и членом ученого совета Московского университета, членом аттестационной комиссии МГУ имени М.В.Ломоносова, высшей аттестационной комиссии при министерстве образования и науки Российской Федерации, многочисленных научных обществ и организаций, принимая самое живое участие в их работе.

Отмечается, что Тучков являлся создателем одной из ведущих отечественных школ в направлении истории искусства.