Рогозин объяснил, почему Россия не может строить окололунную станцию с США

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участие в проекте окололунной станции с США на текущих условиях, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что российская сторона намерена предложить новый проект окололунной станции, возможно, с международным участием.

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«Российская Федерация не может себе позволить участвовать на второстепенных ролях», — объяснил Рогозин.

Глава госкорпорации не исключил, что новый проект окололунной станции будет осуществляться при участии Соединенных Штатов.Также Рогозин рассказал о возможности строительства станции со странами-партнерами по БРИКС.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать модули от МКС для окололунной станции.