Источник: Роскосмос изучит выводы РКК «Энергия» о причине ЧП на «Союзе»

Комиссия Роскосмоса перепроверит выводы РКК «Энергия» о причинах появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, комиссия проверит выводы экспертов «Энергии» с целью определения «полноты предоставленных данных».

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Как отмечается, в настоящее время расследование инцидента предполагает преднамеренное сверление отверстия в «Союзе».

При этом комиссии РКК «Энергия» не удалось установить виновников данного инцидента.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» оказалась намного сложнее, чем предполагалось.