Хранящиеся на Байконуре космические корабли проверяют на наличие отверстий

Специалисты РКК «Энергия» на Байконуре приступают к поиску отверстий в корпусе хранящихся на космодроме Байконур космических кораблей «Союз МС-10» и «Прогресс МС-11», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В среду на космодром Байконур прибыла большая группа специалистов Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Завода экспериментального машиностроения РКК «Энергия», которые приступили к работам с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Проводится расконсервация корабля и подготовка к проведению проверок его систем. В один из ближайших дней будет проведен осмотр корабля на предмет наличия в нем следов нештатного воздействия», — сказал источник.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» оказалась намного сложнее, чем предполагалось.