Названы сроки устранения пустот на космодроме «Восточный»

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры назвали сроки, когда обнаруженные под стартовым столом на космодроме Восточный пустоты будут заделаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пустоты образовались под стартовым столом, предназначенным для пуска ракет «Союз-2» из-за некачественного бетона.

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«…этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации «Роскосмос» до 5 октября текущего года», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что для устранения пустот будет выделено примерно 4,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что в грунте под стартовым комплексом ракеты-носителя«Союз-2» на космодроме «Восточный» обнаружены пустоты.