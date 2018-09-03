Источник назвал причину утечки воздуха с МКС

Источник в ракетно-космической отрасли назвал причину утечки воздуха с космического корабля «Союз МС-09». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, причиной разгерметизации является отверстие, которое появилось во внутреннем корпусе бытового отсека корабля еще на Земле.

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«Ответственный за халатность установлен», — сказал источник.

Он добавил, что в связи с произошедшим ракетно-космическая корпорация «Энергия» проведет внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что российские космонавты потратят еще 1,5-2 часа на вторую заплатку, которая будет поставлена на трещину на корабле «Союз МС-09».