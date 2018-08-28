Путин: Россия способна осуществить научно-технологический прорыв

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна осуществить научно-технологический прорыв. Об этом глава государства сказал, выступая на форуме «Технопром-2018» в Новосибирске, передает РИА «Новости».

По его словам, такой прорыв власти поставили в число ключевых национальных идей.

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«Мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что перспективные научные идеи и разработки должны быстро находить свое применение и превращаться в успешный коммерческий продукт.

Ранее Путин назвал технологическое отставание главным врагом России.