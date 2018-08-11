Рособрнадзор вернул лицензию Европейскому университету

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приняла решение возобновить лицензию Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге на осуществление образовательной деятельности. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

«Предоставить Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» ... лицензию на осуществление образовательной деятельности», — говорится в приказе Рособрнадзора.

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В приказе отмечается, что ЕУ разрешили вести образовательную деятельность по девяти магистерским программам, а также четырем программам подготовки аспирантов. Рособрнадзор разрешил университету проводить занятия в здании на Гагаринской улице неподалеку от Малого мраморного дворца, откуда университет выселили прошлой зимой.

В январе 2017 года Рособрнадзор отказался выдать ЕУ лицензию на осуществление образовательной деятельности.