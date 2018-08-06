Разработчик спутниковой системы «Сфера» вышел из проекта

Руководитель Юрий Мишин вышел из проекта глобальной спутниковой системы связи, которая должна стать основой комплекса «Сфера», рассказали представители компании «Российские космические системы», занимающейся разработкой проекта, передает РИА «Новости».

«Мы полностью довольны тем, как Мишин выполнил свою задачу, которая заключалась в разработке бизнес-плана проекта, маркетинговой оценке рынка. Контракт с ним заключался именно на этот срок и под эти задачи», — заявили в компании.

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В руководстве компании также отметили, что текущая команда проекта будет «переформатирована» и масштабирована на несколько направлений, у каждого из которых будет свой руководитель.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал развертывание спутниковой системы «Сфера».