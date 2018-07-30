Жители России увидят самый красивый звездопад года в ночь на 13 августа

Звездопад — метеорный поток Персеиды увидят жители России в ночь на 13 августа, когда произойдет частичное затмение Солнца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Московский планетарий.

«Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды», — говорится в сообщении.

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По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 100 метеоров в час.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей продолжают делиться впечатлениями от самого продолжительного в XXI веке лунного затмения, которое в ночь с 27 на 28 июля можно было наблюдать на всей территории России.