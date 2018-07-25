На гендиректора НПО имени Лавочкина завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«В отношении Лемешевского возбуждено уголовное дело», — сказал Устименко.

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Также сообщается, что Лемешевский уйдет в отставку со 2 августа.

Ранее источника в ракетно-космической области сообщал, что в ближайшее время свой пост может покинуть генеральный директор Научно-производственного объединениея им. С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский.