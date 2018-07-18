К Гренландии «пришвартовался» огромный айсберг

Айсберг шириной 200 м застрял у западного побережья Гренландии, сообщает датская телерадиокомпания Danmarks Radio.

Айсберг выступает из воды почти на 100 м — он минимум в три раза больше айсберга, потопившего «Титаник». Он остановился у небольшого датского поселения Иннарсуит. Его масса, по предварительным оценкам, составляет 11 млн тонн.

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Жителей деревни уже эвакуируют — если айсберг начнет разрушаться, то куски льда могут вызвать настоящее цунами и буквально смыть поселок. От него уже откалываются небольшие фрагменты, порождая довольно высокие волны. Опасно разрушение айсберга и для местной электростанции.

Возможность избежать трагедии есть — айсберг постепенно смещается на север. Но в ближайшие дни на этой территории возможны дожди, а это может привести к более быстрому разрушению айсберга.