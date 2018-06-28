Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes по собственной методике из 10 параметров составил список лучших вузов России.

Отмечается, что в издании впервые составили подобный рейтинг. Авторы материала поставили перед собой задачу выяснить, «какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой».

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В качестве основы списка были использованы материалы мониторинга деятельности более 600 российских вузов, подготовленные Министерством образования. Методика Forbes учла востребованность выпускников в регионах, количество предпринимателей среди выпускников, а также качество образовательных услуг.

Возглавила рейтинг вузов Российская экономическая школа (РЭШ). На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), а замкнул тройку лидеров Московский физико-технический институт (МФТИ). Также в десятку попали НИТУ «МИСиС», МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский НИУ ИТМО, РГУНГ им. И.М. Губкина, МИФИ и ВШЭ.

В общей сложности в рейтинге Forbes находятся 100 вузов.

Ранее рейтинговое агентство RAEX составило перечень лучших вузов России.