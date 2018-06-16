Путин поздравил Терешкову с 55-летием полета в космос

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Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и поздравил ее с 55-летием полета в космос. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток.

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«Вы не только первая женщина-космонавт, но Вы остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку; все остальные женщины – в составе экипажа», — заявил Путин.

Терешкова, в свою очередь, рассказала о проблемах во время полета. По ее словам, произошел сбой в системе управления, и ей пришлось исправить ошибку вручную.

Ранее сообщалось, что Валентина Терешкова проводила одну из миссий к МКС, отправившуюся с Байконура.