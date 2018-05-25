Глава РАН рассказал о падении «качества выпускников»

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что «качество выпускников» заметно снизилось, передает РИА «Новости».

«Я могу сказать, как ученый, у которого есть аспиранты, я очень тесно сотрудничаю с университетской системой — качество выпускников университетов здорово упало. Все это признают. Это вопрос серьезный», — сказал Сергеев во время Петербургского экономического форума.

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По мнению Сергеева, университеты тратят ресурсы на конкуренцию друг с другом и при этом «забывают» о том, что им необходимо готовить кадры. Также он отметил, что если сравнивать университеты и школы по «человеческому капиталу», то сравнение выйдет в пользу последних.

Ранее глава РАН заявил, что в новом российском правительстве курировать научную отрасль станет вице-премьер Татьяна Голикова.