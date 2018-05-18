Мошки из янтаря помогли найти прародину птиц

Изучение кровососущих насекомых, найденных в таймырском янтаре, помогло российским ученым установить, что во второй половине мелового периода российская Арктика была настоящим раздольем для птиц. Возраст находки составляет около 85 млн лет, ее описание опубликовано в журнале Cretaceous Research.

Всего в руки ученых попало несколько небольших мошек - родичей комаров из ныне живущего семейства Simuliidae. Они были найдены в янтаре, собранном на берегу таймырской руки Уголяк сотрудниками Лаборатории артропод Палеонтологического института РАН, и относятся к новому виду Ugolyakia kaluginae. Судя по раздвоенными коготкам на лапках, древние таймырские мошки питались кровью птиц. Коготки подобного строения помогали им цепляться за перьевые бородки.

Мошки составляют примерно 3% от всех насекомых в янтаре из Уголяка. В янтаре близкого возраста из Бирмы, США и других регионов мошки крайне редки, так что их доля в среднем не превышает 0,1% от всех насекомых. Получается, орнитофильные мошки процветали в позднем мелу Таймыра, и, следовательно, птицы, их кормовая база, в полярных широтах также имелись в изобилии.

Это служит еще одним подтверждением того, что уже на первых этапах своей эволюции птицы смогли освоить Арктику, несмотря на неблагоприятные условия этого региона, такие как резкая сезонность климата и полярная ночь. В этом птицам помогла способность к быстрому росту, необходимая, чтобы встать на крыло за короткое полярное лето.

По мнению ученых, в позднем мезозое в Арктику проникли птицы из группы Ornithuromorpha, к которой относятся все современные пернатые и их вымершие сородичи. Более примитивные и медленно растущие энанциорнисовые птицы обитали лишь в тропических широтах. Как считают авторы статьи, Арктика могла послужить прародиной для современных птиц - именно здесь они отточили свои навыки выживания, позволившие им пережить массовое вымирание в конце мезозоя, погубившее динозавров.