В Китае испытали первую коммерческую ракету

Китайский частный производитель ракет OneSpace Technology осуществил успешное испытание первой в Китае коммерческой ракеты OS-X Chongqing Liangjiang Star, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что это первый запуск ракеты, которую полностью разработала и произвела частная китайская компания. Пуск ракеты произошел в четверг, 17 мая, в 7.33 по местному времени (2.33 по Москве) на тестовой площадке на северо-западе страны. Полет по баллистической траектории составил 306 секунд.

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По информации телеканала, компания потратила один год на проектно-конструкторские работы.

Ракета OS-X Chongqing Liangjiang Star имеет длину 9 м и способна доставлять полезный груз на высоту 800 км над Землей.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай задумались о создании сверхтяжелой ракеты-носителя.