Трамп заявил о возрождении NASA
Президент США Дональд Трамп рассказал о космической программе США. Об этом сообщает Fox News.
«Мы оживили нашу космическую программу, подняли ее на очень высокий уровень за крайне короткий период времени. Никто не верил в то, что это возможно. NASA возродилось, Марс ждет нас! И вы это знаете», — сказал Трамп.
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Он также добавил, что США не против того, чтобы «разные богатые парни» запускали ракеты с мыса Канаверал, если они оплачивают аренду космодрома.
В конце прошлого года Трамп поручил NASA «переориентировать космическую программу Америки на человескую разведку и исследование».
По его словам, это «является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну.