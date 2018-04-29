Трамп заявил о возрождении NASA

Президент США Дональд Трамп рассказал о космической программе США. Об этом сообщает Fox News.

«Мы оживили нашу космическую программу, подняли ее на очень высокий уровень за крайне короткий период времени. Никто не верил в то, что это возможно. NASA возродилось, Марс ждет нас! И вы это знаете», — сказал Трамп.

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Он также добавил, что США не против того, чтобы «разные богатые парни» запускали ракеты с мыса Канаверал, если они оплачивают аренду космодрома.

В конце прошлого года Трамп поручил NASA «переориентировать космическую программу Америки на человескую разведку и исследование».

По его словам, это «является важным шагом для возвращения американских астронавтов на Луну.