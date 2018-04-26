Археологи нашли следы древней резни в шведской деревне

Около 1500 лет назад на деревню Сандби Борг на шведском острове Эланд напали захватчики — они убивали жителей, оставляя за собой груду мертвых тел. Следы резни обнаружили шведские археологи, о находке они рассказали в журнале Antiquity.

Поселение было окружено каменной стеной, внутри которой находилось около 50 домов. Всего в них проживало 200-250 человек. Во время раскопок на территории трех домов исследователи нашли 26 скелетов со следами травм, в том числе останки пятилетнего ребенка и двухмесячного младенца. Два скелета были частично обуглены, очевидно, они пострадали во время пожара. Один из скелетов принадлежал подростку лет пятнадцати, его колени располагались в районе живота другого скелета, как если бы подросток споткнулся или упал навзничь на другое тело.

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Также исследователи обнаружили останки людей и на улицах, кроме того они нашли скелеты собак и скота, возможно, тоже погибших при нападении или умерших от голода. Исторически жители Сандби Борг кремировали мертвецов, так что находки ученых явно указывают на произошедшую в деревне кровавую резню. Полученные погибшими травмы были характерны для столкновений с противником лицом к лицу. По мнению исследователей, захватчики в большом количестве прибыли в деревню и одновременно вломились в несколько домов.

Интересно, что на территории деревни сохранилось множество золотых и серебряных украшений, но совершенно отсутствовало оружие. Очевидно, захватчики забрали его в качестве трофея или дани богам. Письменных или устных упоминаний о событиях в этой деревне ученые не обнаружили, но жители соседних деревень посоветовали им держаться подальше от этого места. Очевидно, произошедшее все же оставило определенный след в истории острова и породило определенные табу среди его населения, считают исследователи.