Маск предложил использовать шар для вечеринок для сохранения второй ступени ракеты

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что его компания попробует после космического старта сохранить вторую ступень ракеты-носителя за счет использования воздушного шара. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть с орбитальной скорости верхнюю ступень, используя гигантский шар для вечеринок», — заявил Маск.

Ранее Маск опубликовал фото основной части корпуса нового межпланетного космического корабля BFR. Фото многоцелевой ракеты были размещены в его инстаграме. Рядом с BFR также для сравнения размера поместили автомобиль Tesla. А на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии Маск рассказал о проекте новой транспортной системы, с помощью которой будет возможно доставлять людей на Марс для его колонизации.