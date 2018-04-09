Ученые узнали, что будет, если съесть самый острый перец в мире

У молодого мужчины развилась сильнейшая приступообразная головная боль после того, как он съел перец чили сорта «Каролинский жнец», занесенного в книгу рекордов Гиннеса как самый острый перец в мире. Боль продолжалась несколько дней и оказалась настолько нестерпимой, что мужчине пришлось обратиться в больницу. О медицинском случае врачи рассказали в журнале BMJ Case Reports.

К моменту обращения боль охватила еще и шею пациента. В больнице врачи провели ряд неврологических тестов, но все они не выявили нарушений. Однако компьютерная томография показала, что несколько артерий в мозге сокращены. Это позволило поставить диагноз — обратимый церебральный вазокострикторный синдром. Его называют также громоподобной головной болью с церебральным вазоспазмом — он проявляется вспышками головной боли, которые нарастают до максимальной интенсивности в течение минуты, и характеризуется сужением артерий.

Синдром может возникать как реакция на медицинские препараты или наркотические вещества. В данном случае сокращение артерий вызвал слишком острый перец. Симптомы постепенно прошли сами — спустя пять недель компьютерная томография показала, что артерии вернулись к прежнему состоянию.