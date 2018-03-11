Ученые: берег Карского моря ежегодно отступает до четырех метров

По данным специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия»), таяние вечной мерзлоты на арктическом побережье России, происходящее из-за глобального потепления, привело к эрозии берега Карского моря, который отступает со скоростью до четырех метров в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Деградация мерзлоты на побережье Карского моря может привести к значительному усилению береговой эрозии, из-за которой в настоящее время берег отступает ежегодно на два-четыре метра», — заявили исследователи.

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Как отмечается, в зону наибольшего риска попадают Чукотка, бассейны верхнего течения Индигирки и Колымы, юго-восточная часть Якутии, значительная часть Западно-Сибирской равнины, побережье Карского моря, Новая Земля, а также часть островной мерзлоты на севере Европейской России.

По данным центра, в среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера.