У беглеца из КНДР нашли иммунитет к сибирской язве
В крови перебежчика из КНДР обнаружили антитела к возбудителю сибирской язвы. Об этом сообщает UPI со ссылкой на южнокорейские власти.
Имя бывшего северокорейца не разглашается. Власти подтвердили, что перебежчик действительно выработал иммунитет к смертельному заболеванию.
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Такая «находка» вызвала озабоченность Сеула, поскольку это может означать, что в распоряжении Пхеньяна есть возбудитель сибирской язвы, который режим может использовать как биологическое оружие.
Ранее СМИ писали, что США встревожены скорым появлением биологического оружия у КНДР.
Также сообщалось, что в животе одного из северокорейских перебежчиков нашли необычных паразитов.