СМИ сообщили о падении крупного метеорита в Мурманске

Накануне вечером жители Мурманска и его окрестностей наблюдали падение крупного светящегося объекта, сообщает портал Piter.TV.

Видеорегистратор одного из местных автовладельцев запечатлел падение на землю «светящегося шара», который оставил за собой небольшой светлый хвост.

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При этом в социальных сетях разгорелись споры о природе этого явления. Некоторые предположили, что это метеорит, другие попытались доказать, что это запуск военных ракет.

В сентябре жители Краснодарского края сообщили о падении метеорита.