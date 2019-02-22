Операция «Чечевица»: как Берия депортировал чеченцев. ОНЛАЙН

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«Бандитов в горах Чечни было не больше, чем в других регионах страны. По моим подсчетам в горах Чечни было в то время около 300 бандитов, в том числе около 160—170 активно действующих. Чеченцы, ингуши и русские опоясали республику противотанковыми рвами, ДОТами и ДЗОТами. Повторяю еще раз — не было никаких причин для выселения чеченцев и ингушей. Это подтвердил и сам Берия во время процесса над ним в 1953 году», — писал в 1963 году полковник НКВД и ингуш по национальности Султан Албогачиев, в феврале 1941 – сентябре 1943 года – нарком внутренних дел Чечено-Ингушетии.
C начала войны до января 1944 года в Чечено-Ингушской АССР было ликвидировано 55 банд, убито 973 активных участника, арестован 1901 человек. В августе 1943-го на всем Северном Кавказе действовали 156 незаконных вооруженных формирований, включавших 3485 человек. В том числе: в Чечено-Ингушетии — 44 (300 участников).
Важным документом по истории трагедии, наглядно демонстрирующим формулировки, которые допускала по отношению к чеченцам и ингушам власть, является указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве ее территории».
Вот лишь небольшая выдержка из текста:
«В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооружённых выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей, — Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
Совнаркому СССР наделить чеченцев и ингушей в новых местах поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь по хозяйственному устройству.
2. Образовать в составе Ставропольского края РСФСР Грозненский округ с центром в городе Грозном». Надо ли напоминать, что почти все вайнахи к моменту выпуска указа уже были депортированы в вагонах-теплушках.
Объясняя мотивы выселения вайнахов с Северного Кавказа в Среднюю Азию, советские власти обвиняли их в повальном дезертирстве из рядов Красной армии, антисоветской деятельности, массовом бандитизме и сотрудничестве с нацистскими оккупантами. Последний пункт явно не выдерживал никакой критики, поскольку оккупации республики как такового и не было: немецкие войска сумели захватить лишь незначительную часть Малгобекского района, который РККА освободила за несколько дней. По остальным пунктам целый ряд исследователей склоняется к выводу, что и выступления против власти, и количество банд не превышали в Чечено-Ингушетии значений других регионов страны. Невозможно спорить с главным: депортация народов не предусматривалась ни одним законом СССР.
75 лет назад в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике начались драматические события, ознаменовавшие ужасную трагедию вайнахских народов. Рано утром 23 февраля 1944 года силы НКВД и НКГБ с санкции высшего руководства СССР приступили к насильственной депортации чеченцев и ингушей из традиционных мест в необжитые заснеженные степи Казахстана и Киргизии. Репрессиям подверглась и партийная номенклатура Чечено-Ингушетии, и герои-фронтовики, и общественные деятели, старейшины тейпов и женщины с маленькими детьми. Саму АССР ликвидировали, ее территории распределили между соседними регионами. «Газета.Ru» рассказывает, что происходило в тот роковой день.