Отчим и пасынок ограбили ювелирный магазин в Башкирии

В Башкирии семья вынесла из ювелирного магазина 27 золотых колец

В Башкирии задержали отчима и пасынка, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Белебее, добычей злоумышленников стали 27 обручальных колец. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел в одном из ювелирных салонов. Молодой человек зашел в магазин под видом покупателя, начал примерять кольца, а затем внезапно схватил с прилавка 27 украшений и скрылся.

Как выяснили полицейские, план грабежа разработал его отчим, ранее судимый местный житель. Накануне он сам приходил в магазин на разведку. Во время нападения он ждал пасынка неподалеку. После грабежа парень передал добычу отчиму для сбыта, обоих задержали дома, часть похищенного изъяли. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранты заключены под стражу.

До этого в Ижевске мужчина пытался ограбить супермаркет ночью и попался. Мужчина пробрался в магазин, набрал продуктовую корзину и подошел к кассе. С помощью ножа он попытался вскрыть кассовый аппарат, но не успел — в торговом зале сработала сигнализация и на место прибыли сотрудники ЧОПа.

Ранее грабитель с гранатой вынес из ювелирного магазина украшения на миллион рублей.

 
