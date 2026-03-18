В Индии рассказали о застрявших в Ормузском проливе танкерах с нефтью

Более 1,67 млн тонн сырой нефти, 320 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) и около 200 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ), направлявшихся в Индию, застряли в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил секретарь Министерства судоходства Раджеш Кумар Синха, передает РИА Новости.

По его словам, все 611 моряков на 22 судах находятся в безопасности. Синха отметил, что Индия принимает усилия по обеспечению прохода своих судов через Ормузский пролив.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари в начале марта отмечал, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
