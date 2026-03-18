Адвокат Смолова рассказал, что футболист может избежать уголовной ответственности

Адвокат Смолова Кнутова: Федор раскаялся за драку в «Кофемании»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Варвара Кнутова, адвокат бывшего нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова, рассказала, что ее подзащитный может избежать уголовной ответственности за драку в «Кофемании», передает Telegram-канал «Мутко против».

Кнутова отметила, что Смолов признал вину, раскаялся, принес извинения, произвел выплату компенсации в размере 1 млн рублей.

«Ранее Смолов к уголовной ответственности не привлекался. Поэтому мы видим основания ходатайствовать о назначении судебного штрафа и освобождении от уголовной ответственности», — отметила Кнутова.

28 мая 2025 года Федор Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, и впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

Позже жена спортсмена Карина Истомина в своем Telegram-канале заявила, что ее муж долгое время подвергался буллингу и не совладал с эмоциями.

Ранее прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу с участием Смолова.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

