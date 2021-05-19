Процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания упростят в России

Процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания планируется упростить в России. В результате соотечественники смогут оформить ее уже через портал государственных услуг, сообщается на сайте кабмина.

Новые правила вступят в силу с июля следующего года. После предоставления услуги людям потребуется только поставить отметку о регистрации в паспорте.

«Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг», — уточнили в пресс-службе правительства.

Поясняется, что оформить временную регистрацию получится полностью в дистанционном режиме. Согласно утвержденному документу, подавший заявку сможет получить свидетельство по почте. Для этого не потребуется визит в органы учета.

Услуги по регистрации теперь должны будут предоставлять на основе принципа экстерриториальности. В связи с чем граждане России смогут выбрать любой орган учета, находящийся в пределах городского округа или муниципального района.

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