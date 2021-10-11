В Польше рассказали о последнем шансе заблокировать «Северный поток-2»

Бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что Евросоюз может принять меры и остановить проект «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Biznes Alert.

«Если выяснится, что «Газпром» запускает «Северный поток-2» без необходимой сертификации, Еврокомиссия должна немедленно отдать приказ о приостановке газопровода и пригрозить финансовыми штрафами. Мы напоминаем ей об этом и призываем к соответствующим действиям», — сказал он.

По словам Бузека, Россия якобы использует проект как геополитическое оружие и не раз делала это ранее.

Ранее аналитик Даниэль Чижевский заявил, что для соответствия газовой директиве Евросоюза владельцами «Северного потока — 2» могут стать европейские партнеры трубопровода. Аналитик отмечает, что компаниям Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall финансирование может дать возможность для «некоторого поля для маневров».